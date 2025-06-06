В Полтаве перекроют движение транспорта, ограничения носят временный характер и действуют на важном переезде, сообщает Politeka.net.
Это решение было принято на заседании исполнительного комитета Полтавского городского совета.
В Полтаве перекроют движение транспорта в центре города по улице Театральной. Это произойдет из-за аварийного ремонта канализационного коллектора. Ограничения будут действовать в течение двух месяцев.
Причина – проведение аварийных работ по замене канализационного коллектора. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Полтавского городского совета.
Согласно плану, в Полтаве перекроют движение транспорта, которое продлится с 6 июня по 6 августа 2025 года. Работы охватят отрезок улицы от перекрестка с улицей Семена Антонца до перекрестка с улицей Сковороды.
Техническая документация уже была подготовлена и на месте ремонта специалисты КП «Полтававодоканал» установят необходимые дорожные знаки для организации объезда и безопасного прохода через этот участок пешеходов.
После завершения ремонта "Полтававодоканал" обязан полностью восстановить благоустройство территории. Только после этого улицу Театральную снова откроют для движения транспорта. Примерная стоимость проекта и ремонтных работ составляет около 10 миллионов гривен.
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