В Україні з’явився новий графік поїздів з Києва, і в "Укрзалізниці" повідомили, що це буде актуально для любителів подорожувати по країні.

Новий графік поїздів з Києва передбачає спеціальний маршрут до Вінниці, повідомляє Politeka.

За інформацією від "Укрзалізниці", поки що це лише тимчасова можливість, адже рейси заплановані на 8 червня. Квитки вже можна придбати, і за проїзд у вагонах люкс 8 червня доведеться викласти понад дві тисячі гривень.

У компанії пояснили, що новий графік поїздів з Києва створили, щоб додати місця у найзавантаженіші дні на напрямку до Вінниці. №267/268 складатиметься з купейних вагонів із сидячими місцями. Відправлення зі столиці заплановане на 08:33 з прибуттям до кінцевої об 11:46.

У зворотному напрямку він вирушатиме о 17:39 і прибуватиме до столиці о 20:42. Квитки доступні для купівлі в застосунку, на офіційному сайті "Укрзалізниці" та у касах вокзалів. Що ж до цін, квитки у вагони першого класу на рейс 8 червня коштують 491 гривню.

Окрім нового графіку поїздів з Києва, залізнична компанія модернізувала електропоїзд ЕР9М, який курсуватиме на маршруті Фастів — Конотоп. Там встановили розетки для гаджетів, додали пандуси і світлодіодне освітлення у салонах.

Це вже четвертий капітально відремонтований електропоїзд від початку року і сороковий з початку широкомасштабного вторгнення. Зараз для ЕР9М залишилось пройти фінальне тестування, після чого він вийде на рейс.

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