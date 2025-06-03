Головна залізнична компанія країни повідомила про новий графік поїздів з Києва, тож розповідаємо, що варто враховувати пасажирам.

Новий графік поїздів в Києві включає спеціальний рейс до Вінниці, який курсує лише двічі, 1 та 8 червня, повідомляє Politeka.

Про запуск нового рейсу повідомили в "Укрзалізниці". Там наголошують, що це рішення ухвалене з урахуванням підвищеного попиту на поїздки до Вінниці у ці дати. Цей пасажирський склад отримав номер 267/268 і складатиметься з купейних вагонів, у яких також передбачено місця для сидіння.

Новий графік поїздів з Києва передбачає, що №267/268 вирушатиме зі столиці о 08:33 і прибуватиме до кінцевої об 11:46. У зворотному напрямку — виїзд з Вінниці о 17:39, прибуття о 20:42.

Квитки вже є у вільному продажу, тож охочим варто поквапитись. На 8 червня, до прикладу, у вагоні класу люкс вони коштують понад дві тисячі гривень, а місця у вагонах першого класу — трохи менше ніж 500.

Як інформують у компанії, купити квитки можна у додатку, на офіційному сайті або в касах на вокзалах. Новий графік поїздів в Києві не обмежується лише цим рейсом.

Паралельно триває оновлення рухомого складу. Зокрема, нещодавно завершено капітальний ремонт ще одного електропоїзда моделі ЕР9М. Відтепер пасажири зможуть заряджати гаджети просто в салоні, а також скористатися покращеним освітленням і пандусами.

Цей склад згодом з’єднає Фастів і Конотоп, допомагаючи мешканцям регіону зручно добиратися до роботи чи навчання.

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