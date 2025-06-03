Новый график поездов в Киеве включает специальный рейс в Винницу, который курсирует всего дважды, 1 и 8 июня, сообщает Politeka.

О запуске нового рейса сообщили в "Укрзализныце". Там подчеркивают, что это решение принято с учетом повышенного спроса на поездки в Винницу в эти даты. Этот пассажирский состав получил номер 267/268 и состоит из купейных вагонов, в которых также предусмотрены места для сидения.

Новый график поездов из Киева предусматривает, что №267/268 будет отправляться из столицы в 08:33 и прибывать в конечную в 11:46. В обратном направлении – выезд из Винницы в 17:39, прибытие в 20:42.

Билеты уже есть в свободной продаже, поэтому желающим стоит поторопиться. На 8 июня, к примеру, в вагоне класса люкс они стоят более двух тысяч гривен, а места в вагонах первого класса — чуть менее 500.

Как информируют в компании, купить билеты можно в приложении, на официальном сайте или в кассах на вокзалах. Новый график поездов в Киеве не ограничивается только этим рейсом.

Параллельно продолжается обновление подвижного состава. В частности, недавно завершен капитальный ремонт еще одного электропоезда модели ЕР9М. Теперь пассажиры смогут заряжать гаджеты прямо в салоне, а также воспользоваться улучшенным освещением и пандусами.

Этот состав соединит Фастов и Конотоп, помогая жителям региона удобно добираться до работы или учебы.

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