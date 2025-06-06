Новый график поездов из Киева предусматривает специальный маршрут в Винницу, сообщает Politeka.
По информации от "Укрзализныци", пока это лишь временная возможность, ведь рейсы запланированы на 8 июня. Билеты уже можно приобрести, и за проезд в вагонах люкс 8 июня придется выложить более двух тысяч гривен.
В компании объяснили, что новый график поездов из Киева создали, чтобы добавить места в самые загруженные дни в направлении Винницы. №267/268 будет состоять из купейных вагонов с сидячими местами. Отправление из столицы запланировано на 08:33 с прибытием в конечную в 11:46.
В обратном направлении он будет отправляться в 17:39 и прибывать в столицу в 20:42. Билеты доступны для покупки в приложении, на официальном сайте "Укрзализныци" и в кассах вокзалов. Что касается цен, билеты в вагоны первого класса на рейс 8 июня стоят 491 гривну.
Кроме нового графика поездов из Киева, железнодорожная компания модернизировала электропоезд ЕР9М, который будет курсировать на маршруте Фастов - Конотоп. Там установили розетки для гаджетов, добавили пандусы и светодиодное освещение в салонах.
Это уже четвертый капитально отремонтированный электропоезд с начала года и сороковой с начала широкомасштабного вторжения Сейчас для ЕР9М осталось пройти финальное тестирование, после чего он выйдет на рейс.
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