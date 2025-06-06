Головна залізнична компанія в країні часто підлаштовується під потреби пасажирів, тому цього разу підготувала новий графік поїздів на Волині.

Новий графік поїздів на Волині залишається без змін до 21 червня, повідомляє Politeka.

Як інформують в пресслужбі компанії, важливі приміські пасажирські склади їздитимуть, як і раніше, щодня. До слова, це було саме побажанням місцевих мешканців.

"Укрзалізниця" не стала скорочувати курсування приміських №6310 Вижва – Ковель та №6315 Ковель – Вижва, як це планувалося з початку місяця. Замість того, щоб зробити рух лише у три окремі дні на тиждень, компанія погодилась зберегти щоденне курсування.

Новий графік поїздів на Волині затвердили завдяки активності жителів сіл, які звернулись до місцевої влади, а та у свою чергу — до залізниці.

Представники влади кажуть, що ці рейси взагалі вдалося повернути у 2020 році завдяки співфінансуванню. Громада компенсує "Укрзалізниці" частину витрат на пільгові перевезення і така домовленість існує вже кілька років.

Наразі новий графік поїздів на Волині не лише допомагає пенсіонерам, а й рятує студентів, які їздять до Ковеля на навчання. Не кажучи вже про дачників, для яких дуже зручно буде добиратися до своїх городів та садів.

Разом із тим, не обійшлося без неприємних новин. На дільниці Вижва — Заболоття рух приміських складів досі не відновили. Через пошкоджену інфраструктуру туди поки не можна їхати, і змін у цьому напрямку найближчим часом не очікується.

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