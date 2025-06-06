Главная железнодорожная компания в стране часто подстраивается под нужды пассажиров, поэтому в этот раз подготовила новый график поездов на Волыни.

Новый график поездов на Волыни остается по-прежнему до 21 июня, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе компании, важные пригородные пассажирские составы будут ездить по-прежнему каждый день. К слову, это было именно пожеланием местных жителей.

"Укрзализныця" не стала сокращать курсирование пригородных №6310 Вижва – Ковель и №6315 Ковель – Выжва, как это планировалось с начала месяца. Вместо того чтобы сделать движение только в три отдельных дня в неделю, компания согласилась сохранить ежедневное курсирование.

Новый график поездов на Волыни утвердили благодаря активности жителей сел, которые обратились к местным властям, а в свою очередь — к железной дороге.

Власти говорят, что эти рейсы вообще удалось вернуть в 2020 году благодаря софинансированию. Общество компенсирует "Укрзализныце" часть расходов на льготные перевозки и такая договоренность существует уже несколько лет.

Пока новый график поездов на Волыни не только помогает пенсионерам, но и спасает студентов, которые ездят в Ковель на обучение. Не говоря уже о дачниках, для которых очень удобно будет добираться в свои города и сады.

Вместе с тем не обошлось без неприятных новостей. На участке Вижва-Заболотье движение пригородных складов до сих пор не возобновили. Из-за поврежденной инфраструктуры туда пока нельзя ехать, и изменений в этом направлении в ближайшее время не ожидается.

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