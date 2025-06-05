Тимчасово вводять новий графік руху транспорту у Запоріжжі та зупинять рух тролейбусів на ділянці дороги

Новий графік руху транспорту у Запоріжжі матиме лише тимчасовий характер та затроне рейси міських тролейбусів, повідомляє Politeka.net.

Про зміни попередила міська рада.

У четвер, 6 червня, тимчасово вводять оновлений розклад та зупинять рух тролейбусів на ділянці проспекту Соборного — від Вознесенівського узвозу (дамби) до вулиці Української. Причина — проведення ремонтних робіт із заміни підвісної арматури та тросової системи контактної мережі.

Роботи триватимуть із 10:00 до 14:00, і на цей час буде призупинено пересування тролейбусів на маршрутах № 3, № 8 та № 14.

Для зручності пасажирів транспорт курсуватиме за новим графіком руху транспорту у Запоріжжі та зміненими маршрутами із використанням тролейбусів з автономним ходом:

Рейс № 3 («4-й Південний мікрорайон – вул. Піщана») працюватиме за двома окремими напрямками: «вул. Піщана – пл. Профспілок»; «4-й Південний мікрорайон – вокзал Запоріжжя-ІІ».



Рейс № 8 («Сімферопольське шосе – завод «Запоріжкабель») курсуватиме за маршрутами: «завод «Запоріжкабель» – вул. Сєдова»; «Сімферопольське шосе – вокзал Запоріжжя-ІІ».

Рейс № 14 («Сімферопольське шосе – Набережна») тимчасово працюватиме за маршрутами: «Набережна – вул. Сєдова»; «Сімферопольське шосе – вокзал Запоріжжя-ІІ».



Усі зміни погоджені відповідно до затвердженої тимчасової схеми пересування.

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