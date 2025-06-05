Временно вводят новый график движения транспорта в Запорожье и остановит движение троллейбусов на участке дороги.

Новый график движения транспорта в Запорожье будет носить лишь временный характер и затронет рейсы городских троллейбусов, сообщает Politeka.net.

Об изменениях предупредил городской совет.

В четверг, 6 июня, временно вводят обновленное расписание и остановят движение троллейбусов на участке проспекта Соборного - от Вознесеновского спуска (дамбы) до улицы Украинской. Причина – проведение ремонтных работ по замене подвесной арматуры и тросовой системы контактной сети.

Работы будут продолжаться с 10:00 до 14:00, и к этому времени будет приостановлено передвижение троллейбусов на маршрутах №3, №8 и №14.

Для удобства пассажиров транспорт будет курсировать по новому графику движения транспорта в Запорожье и измененным маршрутам с использованием троллейбусов с автономным ходом:

Рейс № 3 («4-й Южный микрорайон – ул. Песчаная») будет работать по двум отдельным направлениям: «ул. Песчаная – пл. Профсоюзов»; "4-й Южный микрорайон - вокзал Запорожье-II".



Рейс № 8 («Симферопольское шоссе – завод «Запорожкабель») будет курсировать по маршрутам: завод «Запорожкабель» – ул. Седова»; «Симферопольское шоссе – вокзал Запорожья-II».

Рейс № 14 («Симферопольское шоссе – Набережная») будет временно работать по маршрутам: «Набережная – ул. Седова»; «Симферопольское шоссе – вокзал Запорожья-II».



Все изменения согласованы в соответствии с утвержденной временной схемой передвижения.

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