Звернення на виплати для ВПО має відбутися після усунення причин відсутності, щоб відновити право на грошову допомогу

Виплати для ВПО продовжать виплачуватись, проте украънцям потрыбно бути готовими до перевірок в червні, повідомляє Politeka.net.

У червні 2025 року частина внутрішньо переміщених осіб може втратити право на отримання щомісячної державної допомоги. Це пов’язано з обов’язковими перевірками, які проводять органи соціального захисту.

Мета перевірок

Національна соціальна сервісна служба продовжує здійснювати контроль за фактичним місцем проживання, які отримують грошову підтримку. Такі перевірки необхідні для підтвердження того, що особа справді мешкає за вказаною адресою.

Як відбувається

Про заплановану перевірку мають повідомити щонайменше за два дні. Повідомлення може бути передано телефоном або іншим зручним способом, і факт сповіщення фіксується офіційно.

Якщо з об’єктивних причин (відрядження, поїздка до родичів, відпустка тощо) людина не зможе бути вдома в призначений день, вона має попередити про це соціальну службу. У такому випадку перевірку можуть перенести — не більше ніж на 14 днів.

У разі, якщо особа не з’явиться вдома без попередження, працівники соцзахисту складуть відповідний акт. Після цього у ВПО є ще 14 днів, аби особисто звернутися до органу соціального захисту для проходження ідентифікації.

Якщо ж цього не зробити упродовж 30 календарних днів, виплату буде припинено з наступного місяця. Про це обов’язково надходить офіційне повідомлення.

Чи можна поновити виплати для ВПО

Так, у разі поважної причини (наприклад, госпіталізація, відрядження або смерть родича), виплату можна поновити. Для цього необхідно подати заяву до управління соцзахисту й надати документи, що підтверджують обставини, які завадили пройти перевірку у встановлений строк.

Звернення на виплати для ВПО має відбутися після усунення причин відсутності, щоб відновити право на грошову допомогу.

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