Обращение на выплаты для ВПЛ должно состояться после устранения причин отсутствия, чтобы восстановить право на денежную помощь

Выплаты для ВПЛ продолжат выплачиваться, однако украинцам нужно быть готовыми к проверкам в июне, сообщает Politeka.net.

В июне 2025 года часть внутренне перемещенных лиц может лишиться права на получение ежемесячного государственного пособия. Это связано с обязательными проверками, проводимыми органами социальной защиты.

Цель проверок

Национальная социальная сервисная служба продолжает осуществлять контроль за фактическим местожительством, получающим денежную поддержку. Такие проверки необходимы для подтверждения того, что лицо действительно проживает по указанному адресу.

Как происходит

О запланированной оценке должны сообщить не менее двух дней. Сообщение может быть передано по телефону или другим удобным способом, и факт оповещения фиксируется официально.

Если по объективным причинам (командировка, поездка к родственникам, отпуск и т.п.) человек не сможет быть дома в назначенный день, он должен предупредить об этом социальную службу. В таком случае ее могут перенести не более чем на 14 дней.

В случае если лицо не явится дома без предупреждения, работники соцзащиты составят соответствующий акт. После этого у ВПЛ есть еще 14 дней, чтобы лично обратиться в орган социальной защиты для прохождения идентификации.

Если этого не сделать в течение 30 календарных дней, выплата будет прекращена со следующего месяца. Об этом обязательно поступает официальное уведомление.

Можно ли возобновить выплаты для ВПЛ

Да, в случае уважительной причины (например, госпитализация, командировка или смерть родственника), помощь можно возобновить. Для этого необходимо подать заявление в управление соцзащиты и предоставить документы, подтверждающие обстоятельства, помешавшие пройти оценку в установленный срок.

Обращение на выплаты для ВПЛ должно произойти после устранения причин отсутствия, чтобы восстановить право на денежную помощь.

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