Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається лише при дотриманні певних умов

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається у червні від УВКБ ООН, проте її можуть отримати лише жителі однієї громади, повідомляє Politeka.net.

Виплату можна отримати у місті Кам’янське Дніпропетровської області.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається лише при дотриманні певних умов. Подати заявку можуть особи, які мають один із двох статусів:

– внутрішньо переміщені особи, які перемістилися в межах України протягом останніх шести місяців, мають відповідну довідку та не брали участі в програмі грошової підтримки ООН або інших організацій упродовж останніх трьох місяців;

– громадяни, які повернулися в Україну з-за кордону після вимушеного переміщення через війну, мають документальне підтвердження цього факту, не отримували допомоги від ООН або інших організацій раніше та не були учасниками подібних програм останні три місяці.

Додатковою умовою є дохід родини — він має становити менше ніж 5400 гривень на одну особу. Також заявник повинен відповідати хоча б одному з критеріїв вразливості:

– сім’я з одним із батьків, що виховує дітей до 18 років, або в якій також є люди літнього віку від 55 років;

– родина, яку очолює самотня особа віком від 55 років, або людина похилого віку, яка опікується дитиною чи дітьми до 18 років;

– домогосподарство, де є особи з інвалідністю чи хронічними захворюваннями, підтвердженими медичними документами.

Розмір фінансової підтримки становить 10 800 гривень на одну особу. Кошти виплачуються трьома траншами по 3600 гривень щомісяця.

Для подачі заявки необхідно мати при собі оригінали таких документів на кожного члена родини:

податковий номер;

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка основного заявника (не підходить картка єДопомога);

свідоцтво про народження дитини (якщо є);

документ, що підтверджує опіку над дитиною (за потреби);

посвідчення або медична довідка у разі інвалідності чи хронічної хвороби.

Консультації та запис на участь у грошовій допомозі у Дінпропетровській області відбудуться 5 червня 2025 року з 10:00 до 16:00 у Центрі соціальної підтримки ВПО за адресою: місто Кам’янське, проспект Василя Стуса, 10/12, ліве крило, третій поверх, кабінет 4.

Прийом проходитиме у порядку живої черги. Попередній запис по телефону не проводиться.

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