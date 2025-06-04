Денежное пособие для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется только при соблюдении определенных условий.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется в июне от УВКБ ООН, однако ее могут получить только жители одного общества, сообщает Politeka.net.

Выплату можно получить в городе Каменское Днепропетровской области.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется только при соблюдении определенных условий.

– внутренне перемещенные лица, которые переместились в пределах Украины в течение последних шести месяцев, имеют соответствующую справку и не участвовали в программе денежной поддержки ООН или других организаций за последние три месяца;

– граждане, вернувшиеся в Украину из-за границы после вынужденного перемещения из-за войны, имеют документальное подтверждение этого факта, не получали помощи от ООН или других организаций раньше и не были участниками подобных программ в последние три месяца.

Дополнительным условием является доход семьи — он должен составлять менее 5400 гривен на одного человека. Также заявитель должен отвечать хотя бы одному из критериев уязвимости:

– семья с одним из родителей, воспитывающая детей до 18 лет, или в которой также есть люди пожилого возраста от 55 лет;

– семья, возглавляемая одиноким лицом в возрасте от 55 лет, или пожилым человеком, который занимается ребенком или детьми до 18 лет;

– домохозяйство, где есть лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями, подтвержденными медицинскими документами.

Размер финансовой поддержки составляет 10 800 гривен на одного человека. Средства выплачиваются тремя траншами по 3600 гривен ежемесячно.

Для подачи заявки необходимо иметь при себе оригиналы документов на каждого члена семьи:

налоговый номер;

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта основного заявителя (не подходит карта есть Помощь);

свидетельство о рождении ребенка (если есть);

документ, подтверждающий опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение или медицинская справка при инвалидности или хронической болезни.

Консультации и запись на участие в программе денежной помощи в Днепропетровской области состоятся 5 июня 2025 с 10:00 до 16:00 в Центре социальной поддержки ВПЛ по адресу: город Каменское, проспект Василия Стуса, 10/12, левое крыло, третий этаж, кабинет 4.

Прием будет проходить в порядке живой очереди.

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