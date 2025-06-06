Працюють кілька благодійних організацій, де українці можуть отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Україні продовжує надаватись у багатьох містах, проте варто знати особливості отримання підтримки, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали для вас корисну інформацію про підтримку для вразливих категорій населення.

Полтава та область

Підтримка призначається благодійним фондом Карітас.

Благодійний фонд створив соціально-реабілітаційний центр для людей поважного віку, де надається важлива підтримка. Як зазначили в організації, це простір, де панує турбота, щирість і глибока увага до кожного українця.

Відвідувачам надається гумдопомога за різними напрямками:

фізіотерапевтичні процедури для покращення самопочуття;

спеціалізоване масажне обладнання, яке допомагає розслабити м’язи та зменшити біль;

оздоровчі сеанси в соляній кімнаті;

лікувальна гімнастика під наглядом досвідчених фахівців;

медичні консультації та психологічна підтримка.

Вона призначається за адресою: Полтава, вул. Семена Антонця, 24 з 9-00 до 17-00.

Києв

Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається міжнародним благодійним рухом Спільнота Святого Егідія.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається, якщо вони мають статус ВПО. Кожен заявник або член його родини може подати заявку лише один раз на місяць і тільки в одному з центрів допомоги.

Реєстрація відбувається за посиланням, яке буде опубліковане в офіційному телеграм-каналі спільноти.

Якщо ви допомагаєте іншій особі з реєстрацією, важливо використовувати саме її контактні дані — номер телефону, електронну адресу та номер довідки ВПО. Реєстрації, здійснені на ваші власні дані для інших осіб, будуть анульовані.

Харків та область

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається організацією Карітас у рамках проєкту S.U.P.E.R "Невідкладна допомога та реабілітація для населення України".

Проєкт спрямований на надання гуманітарної підтримки літнім людям у Харкові — зокрема, пенсіонерам, які залишилися без родинного кола, та особам з інвалідністю, що постраждали внаслідок бойових дій у місті й області.

У рамках ініціативи передбачено комплекс заходів допомоги:

індивідуальні психологічні консультації для подолання емоційної напруги та травматичного досвіду;

соціальний супровід і догляд вдома для людей, які потребують постійної підтримки;

телемедичні послуги, включно з візитами мобільної медичної бригади (передбачено три консультації протягом реалізації проєкту);

забезпечення засобами особистої гігієни;

надання продуктових наборів (по три на кожного учасника програми);

тимчасове користування реабілітаційним обладнанням для людей із порушеннями рухливості;

участь у програмі грошової підтримки «Cash for Care»;

навчальні заняття для членів громади та опікунів, присвячені основам домашнього догляду й реабілітації осіб з інвалідністю.

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