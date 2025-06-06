Работают несколько благотворительных организаций, где украинцы могут получить гуманитарную помощь для пенсионеров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Украине продолжает оказываться во многих городах, однако следует знать особенности получения поддержки, сообщает Politeka.net.

Мы собрали для вас полезную информацию о поддержке уязвимых категорий населения.

Полтава и область

Назначается благотворительным фондом Каритас. Благотворительный фонд создал социально-реабилитационный центр для людей преклонных лет, где оказывается важное содействие. Как отметили в организации, это простор, где царит забота, искренность и глубокое внимание к каждому украинцу.

Посетителям предоставляется подспорье по различным направлениям:

физиотерапевтические процедуры по улучшению самочувствия;

специализированное массажное оборудование, помогающее расслабить мышцы и уменьшить боль;

оздоровительные сеансы в соляной комнате;

лечебная гимнастика под наблюдением опытных специалистов;

медицинские консультации и психологическое содействие

Она назначается по адресу Полтава, ул. Семена Антонца, 24 с 9-00 до 17-00.

Киев

Гуманитарная помощь для пенсионеров оказывается международным благотворительным движением Сообщество Святого Эгидия.

Она предоставляется, если они имеют статус ВПЛ. Каждый заявитель или член его семьи может подать заявку только один раз в месяц и только в одном из центров помощи.

Регистрация производится по ссылке, которая будет опубликована в официальном телеграмм-канале сообщества.

Если вы помогаете другому лицу с регистрацией, важно использовать именно его контактные данные — номер телефона, адрес электронной почты и номер справки ВПЛ. Регистрации, производимые на ваши собственные данные для других лиц, будут аннулированы.

Харьков и область

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется организацией Каритас в рамках проекта SUPER "Неотложная помощь и реабилитация для населения Украины".

Проект направлен на оказание гуманитарной поддержки пожилым людям в Харькове — в частности, оставшимся без семейного круга пенсионерам и лицам с инвалидностью, пострадавшим в результате боевых действий в городе и области.

В рамках инициативы предусмотрен комплекс мер помощи:

индивидуальные психологические консультации по преодолению эмоционального напряжения и травматического опыта;

социальное сопровождение и уход на дому для людей, нуждающихся в постоянном уходе;

телемедицинские услуги, включая визиты мобильной медицинской бригады (предусмотрено три консультации в течение реализации проекта);

обеспечение средствами личной гигиены;

предоставление продуктовых наборов (по три на каждого участника программы);

временное использование реабилитационным оборудованием для людей с нарушениями подвижности;

участие в программе денежной поддержки Cash for Care;

учебные занятия для членов общества и опекунов, посвященные основам домашнего ухода и реабилитации лиц с инвалидностью.

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