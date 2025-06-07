Місцеві мешканці не встигли звикнути до загального підняття цін на товари та продукти, як відбулося і подорожчання проїзду на Закарпатті.

Через подорожчання проїзду на Закарпатті з 28 травня людям доводиться викласти більше за дорогу, повідомляє Politeka.

Новий тариф у 23 гривні на маршрут Мукачево – Нове Давидково став продовженням подорожчання проїзду на Закарпатті. А це добряче вдаряє по гаманцях звичайних жителів.

Про рішення підняти ціну на поїздки повідомило Управління міського господарства Мукачівської міської ради. Зміни затвердили на засіданні виконкому. І хоча йдеться лише про один маршрут, загальна тенденція показує, що подорожчання проїзду на Закарпатті продовжується вже кілька місяців поспіль.

Ще в лютому водії та касири на автостанціях попереджали про зміну тарифів. Частина перевізників уже тоді ввела нові ціни, решта приєдналася згодом. Наприклад, пані Марія з Перечина раніше їздила до Ужгорода за 37 чи 43 гривні, тепер же за ту саму поїздку платить на десятку більше.

А по місту вартість квитка зросла з 10 до 15 грн. Для пенсіонерки з мінімальним доходом це не дрібниця. На автостанції «Ужгород-2» вже називають нові суми. Якщо раніше квиток до Перечина коштував 41, тепер — 52.

Водії наголошують, що без підвищення тарифів працювати далі буде складно. Кажуть, що зростання витрат на пальне, техобслуговування та запчастини змусило їх іти на такий крок.

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