Дефіцит продуктів у Дніпрі загострюється через посуху та весняні заморозки, які знищили частину майбутнього врожаю, повідомляє Politeka.

За даними Міністерства аграрної політики України, нестабільні погодні умови спричинили значні пошкодження озимих і яріх культур, ріпаку, а також ячменю і гороху. Особливо великі втрати зафіксовані серед плодово-ягідних культур, що негативно вплинуло на садівників по всій країні.

Незважаючи на занепокоєння, загрози продовольчій безпеці наразі немає — частина рослин має шанс на відновлення. Втім, дефіцит продуктів у Дніпрі вже відчутний для населення через різке зростання цін на овочі, зокрема традиційний «борщовий набір» став справжньою розкішшю.

Основні причини проблем — зміни клімату, нестача зрошення та відсутність сучасних овочесховищ, через що до 80% врожаю псується, створюючи штучну нестачу і підвищуючи ціни.

Заступник голови аграрного комітету Верховної Ради Степан Чернявський зазначає, що через посуху в Одеській області аграрії змушені переходити на менш вимогливі культури. Водночас площі зрошуваних земель збільшуються, що вселяє надію на стабілізацію ситуації.

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Держава планує підтримати будівництво овочесховищ, що зменшить сезонні коливання цін і забезпечить стабільний доступ до продуктів. Фермери готові інвестувати у розвиток, якщо отримають належну підтримку. Подолання дефіциту можливе лише за умови комплексного підходу, що включає модернізацію сільського господарства та покращення логістики зберігання й постачання.

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