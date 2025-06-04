Дефицит продуктов в Днепре обостряется из-за засухи и весенних заморозков, которые уничтожили часть будущего урожая, сообщает Politeka.

По данным Министерства аграрной политики Украины, нестабильные погодные условия повлекли за собой значительные повреждения озимых и яровых культур, рапса, а также ячменя и гороха. Особенно большие потери зафиксированы среди плодово-ягодных культур, что негативно повлияло на садоводов по всей стране.

Несмотря на беспокойство, угрозы продовольственной безопасности пока нет — у части растений есть шанс на восстановление. Впрочем, дефицит продуктов в Днепре уже ощутим для населения из-за резкого роста цен на овощи, в частности, традиционный «борщовый набор» стал настоящей роскошью.

Основные причины проблем – изменения климата, недостаток орошения и отсутствие современных овощехранилищ, из-за чего до 80% урожая портится, создавая искусственную нехватку и повышая цены.

Заместитель председателя аграрного комитета Верховной Рады Степан Чернявский отмечает, что из-за засухи в Одесской области аграрии вынуждены переходить на менее требовательные культуры. В то же время, площади орошаемых земель увеличиваются, что вселяет надежду на стабилизацию ситуации.

Государство планирует поддержать строительство овощехранилищ, что уменьшит сезонные колебания цен и обеспечит стабильный доступ к продуктам. Фермеры готовы инвестировать в развитие, если получат надлежащую поддержку.

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