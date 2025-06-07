Местные жители не успели привыкнуть к общему повышению цен на товары и продукты, как произошло и подорожание проезда на Закарпатье.

Из-за подорожания проезда на Закарпатье с 28 мая людям придиходится выложить больше на дорогу, сообщает Politeka.

Новый тариф в 23 гривны на маршрут Мукачево – Новое Давыдково стал продолжением подорожания проезда на Закарпатье. А это изрядно ударяет по кошелькам обычных жителей.

О решении поднять цену на поездки сообщило Управление городского хозяйства Мукачевского городского совета. Изменения утвердили на заседании исполкома. И хотя речь идет только об одном маршруте, общая тенденция показывает, что подорожание проезда в Закарпатье продолжается уже несколько месяцев.

Еще в феврале водители и кассиры на автостанциях предупреждали об изменении тарифов. Часть перевозчиков уже тогда ввела новые цены, остальные присоединились впоследствии. Например, Мария из Перечина раньше ездила в Ужгород за 37 или 43 гривны, теперь же за ту же поездку платит на десятку больше.

А по городу стоимость билета выросла с 10 до 15 грн. Для пенсионерки с минимальным доходом это не мелочь. На автостанции "Ужгород-2" уже называют новые суммы. Если раньше билет в Перечин стоил 41, теперь — 52.

Водители подчеркивают, что без повышения тарифов работать дальше будет сложно. Говорят, что рост расходов на горючее, техобслуживание и запчасти заставил их идти на такой шаг.

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