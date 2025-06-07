Ціни на ранню городину поповзли вниз, але ягідний сезон почався з відчутного удару по гаманцю, тож подорожчання продуктів у Дніпропетровській області не уникнути, повідомляє Politeka.

В Україні спостерігається падіння вартості овочів через перенасичення ринку. Продавці знижують цінники, бо товару чимало, а конкуренція велика. Огірки, які ще недавно продавали по 70 гривень, сьогодні коштують максимум 55.

Картопля теж стала приємним сюрпризом, адже замість звичних 60, на деяких прилавках її можна знайти й по 20. Капуста впала вдвічі, а буряк і морква хоч і не так суттєво, але теж подешевшали.

Водночас інша частина овочевого кошика, так званий салатний набір, також тішить гаманці. Цвітна капуста нині коштує від 50, броколі трохи більше, але теж не б'ють рекордів. Баклажани та перець нарешті перестали тягнути на себе надмірну частину бюджету.

Усі ці зміни позитивно впливають на споживача, але подорожчання продуктів у Дніпропетровській області все одно відчувається, адже воно просто перемістилося в інший сегмент. Полуниця, хоча її стало більше, не поспішає дешевшати.

Її продають за ціною від 110 до 180 грн. Через весняні приморозки частина врожаю була втрачена, що й створило подорожчання цих продуктів у Дніпропетровській області. Фермери визнають: очікували на здешевлення ще у травні, але природа внесла свої корективи.

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