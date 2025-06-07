Несмотря на приятные новости с овощных прилавков, подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжает избивать по кошелькам потребителей.

Цены на ранние овощи поползли вниз, но ягодный сезон начался с ощутимого удара по кошельку, поэтому подорожания продуктов в Днепропетровской области не избежать, сообщает Politeka.

В Украине наблюдается падение стоимости овощей из-за перенасыщения рынка. Продавцы снижают ценники, потому что товара немало, а конкуренция велика. Огурцы, еще недавно продавшие по 70 гривен, сегодня стоят максимум 55.

Картофель тоже стал приятным сюрпризом, ведь вместо привычных 60, на некоторых прилавках его можно найти и по 20. Капуста упала вдвое, а свекла и морковь хоть и не столь существенно, но тоже подешевели.

В то же время другая часть овощной корзины, так называемый салатный набор, тоже радует кошельки. Цветная капуста сейчас стоит от 50, брокколи чуть больше, но тоже не бьют рекорды. Баклажаны и перец наконец-то перестали тянуть на себя чрезмерную часть бюджета.

Все эти изменения оказывают положительное влияние на потребителя, но подорожание продуктов в Днепропетровской области все равно ощущается, ведь оно просто переместилось в другой сегмент. Клубника, хотя ее стало больше, не спешит дешеветь.

Ее продают по цене от 110 до 180 грн. Из-за весенних заморозков часть урожая была потеряна, что и создало подорожание этих продуктов в Днепропетровской области. Фермеры признают: ожидали удешевления еще в мае, но природа внесла свои коррективы.

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