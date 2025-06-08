Місцеві мешканці вже давно помітили подорожчання продуктів у Харківській області, тому розповідаємо, чого це стосується.

Прилавки магазинів та ринків майоріють свіжою зеленню, овочами та сезонними ягодами, але цінники нагадують про загальне подорожчання продуктів у Харківській області, повідомляє Politeka.

За даними міської ради, з минулого місяця ціни на сезонні овочі дещо знизилися. Огірки впали майже наполовину, редис також став доступнішим. Помідори подешевшали несуттєво. Станом на середину травня свіжі огірки можна було знайти по 70 гривень за кілограм, а молода капуста обходилась у 50.

На ринках також з’явилась свіжа картопля по 100, полуниця — від 230, а спаржа — від 180. Однак ціни порівняно з минулим роком все одно підросли в межах 20–50 відсотків, що вказує на подорожчання продуктів у Харківській області.

Така картина лише частково відображає реальний стан речей. Якщо зануритись трохи глибше, то стає очевидно, що подорожчання продуктів у Харківській області охоплює значно ширший перелік товарів. У травні продовольство і безалкогольні напої додали в середньому понад два відсотки. Фрукти зросли на 8,7 відсотка.

М’ясо й риба — більше ніж на п’ять. Плюс у ціні помітний і в цукрі, і в яйцях, і навіть у хлібі, хоча й не такий стрімкий. Навіть незначні коливання цінників, здавалось би, на базові речі — помітні й болючі для споживачів. Люди все частіше шукають акції, купують менше або обирають дешевші альтернативи.

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