Местные жители уже давно заметили подорожание продуктов в Харьковской области, потому рассказываем, чего это касается.

Прилавки магазинов и рынков развеваются свежей зеленью, овощами и сезонными ягодами, но ценники напоминают об общем подорожании продуктов в Харьковской области , сообщает Politeka.

По данным городского совета, с прошлого месяца цены на сезонные овощи несколько снизились. Огурцы упали почти наполовину, редис стал более доступным. Помидоры подешевели несущественно. На середину мая свежие огурцы можно было найти по 70 гривен за килограмм, а молодая капуста обходилась в 50.

На рынках также появился свежий картофель по 100, клубника – от 230, а спаржа – от 180. Однако цены по сравнению с прошлым годом все равно подросли в пределах 20–50 процентов, что указывает на подорожание продуктов в Харьковской области.

Такая картина частично отражает реальное положение вещей. Если погрузиться немного глубже, становится очевидным, что подорожание продуктов в Харьковской области охватывает значительно более широкий перечень товаров. В мае продовольствие и безалкогольные напитки прибавили в среднем более двух процентов. Фрукты выросли на 8,7 процента.

Мясо и рыба больше чем на пять. Плюс в цене заметен и в сахаре, и в яйцах, и даже в хлебе, хотя и не столь стремительный. Даже незначительные колебания ценников, казалось бы, на базовые вещи заметны и болезненны для потребителей. Люди все чаще ищут акции, покупают меньше или выбирают более дешевые альтернативы.

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