Полуниця та черешня вже є на прилавках, але купити їх собі дозволяє далеко не кожен через загальне подорожчання продуктів у Полтавській області.

Подорожчання продуктів у Полтавській області серйозно б'є по гаманцях місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

Місцеві ринки зустрічають сезон з полуницею за 160–250 гривень за кілограм, а черешня вже коштує всі 500. Таку вартість фахівці пояснюють просто. Подорожчання продуктів у Полтавській області напряму пов’язане з неврожаєм.

Весняні заморозки завдали сильного удару по ягідних культурах ще до цвітіння. За словами Марини Іваннікової, яка очолює кафедру маркетингу в університеті економіки і торгівлі, на цінники вплинули не лише кліматичні умови. Важливу роль відіграє сезонність, втрати врожаю та складна логістика.

А ще не варто забувати про наслідки війни та окупацію аграрних регіонів. Усе це вилилося у загальне подорожчання продуктів у Полтавській області.

Продавчиня Людмила Романова з ринку каже, що її ягода з Драбинівки, сорт Румба. Люди купують небагато, часто по 300 грамів або пів кілограма. Бюджети обмежені, тому попит на полуницю не великий. Черешню беруть ще рідше, адже за таку ціну вона стала майже делікатесом.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що постачання з-за кордону теж не рятує. Заморозки зачепили не лише Україну. Фермери з Італії та Чилі також повідомляють про втрати. Фахівці припускають, що ситуація трохи зміниться в червні. Коли з’явиться ґрунтова ягода, ціни на полуницю можуть знизитися до 100 грн.

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