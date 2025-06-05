Для українських переселенців важливо знати, як ВПО отримати безкоштовне житло в Полтавській області, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, що відомо.
Деякі громади створили комфортні умови для тимчасового проживання переселенців — тут чисте повітря, мальовнича природа й забезпечено базові побутові потреби.
Полтавська обласна військова адміністрація оновила перелік вільних місць у закладах тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб та розповіла, як ВПО отримати безкоштовне житло в Полтавській області.
Одержати актуальну інформацію можна безпосередньо на офіційному сайті адміністрації, виконавши кілька простих кроків:
- Перейдіть на сайт Полтавської ОВА.
- У головному меню оберіть розділ «Допомога ВПО».
- Далі відкрийте підкатегорію «Доступне житло».
- Перейдіть до пункту «Перелік місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» та натисніть на посилання «Інформація щодо вільних місць МТП».
- Ознайомтеся з таблицею або завантажте файл з оновленими даними.
У цьому переліку міститься інформація про наявні кімнати або ліжко-місця як у місті Полтава, так і в інших населених пунктах області. Крім того, вказані контактні номери телефонів для уточнення наявності місць у конкретних локаціях.
Цей ресурс стане у пригоді переселенцям, які шукають тимчасовий прихисток у безпечному та облаштованому середовищі.
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