Полтавська обласна військова адміністрація оновила перелік вільних місць у закладах та розповіла, як ВПО отримати безкоштовне житло в Полтавській області.

Для українських переселенців важливо знати, як ВПО отримати безкоштовне житло в Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо.

Деякі громади створили комфортні умови для тимчасового проживання переселенців — тут чисте повітря, мальовнича природа й забезпечено базові побутові потреби.

Полтавська обласна військова адміністрація оновила перелік вільних місць у закладах тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб та розповіла, як ВПО отримати безкоштовне житло в Полтавській області.

Одержати актуальну інформацію можна безпосередньо на офіційному сайті адміністрації, виконавши кілька простих кроків:

Перейдіть на сайт Полтавської ОВА.

У головному меню оберіть розділ «Допомога ВПО».

Далі відкрийте підкатегорію «Доступне житло».

Перейдіть до пункту «Перелік місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» та натисніть на посилання «Інформація щодо вільних місць МТП».

Ознайомтеся з таблицею або завантажте файл з оновленими даними.

У цьому переліку міститься інформація про наявні кімнати або ліжко-місця як у місті Полтава, так і в інших населених пунктах області. Крім того, вказані контактні номери телефонів для уточнення наявності місць у конкретних локаціях.

Цей ресурс стане у пригоді переселенцям, які шукають тимчасовий прихисток у безпечному та облаштованому середовищі.

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