Для украинских переселенцев важно знать, как ВПЛ получить бесплатное жилье в Полтавской области, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что понятно.
Некоторые общины создали комфортные условия для проживания переселенцев — здесь чистый воздух, живописная природа и обеспечены базовые бытовые нужды.
Областная военная администрация обновила перечень свободных мест в заведениях временного проживания для внутренне перемещенных лиц и рассказала, как ВПЛ получить бесплатное жилье в Полтавской области.
Получить актуальную информацию можно прямо на официальном сайте администрации, выполнив несколько простых шагов:
- Перейдите на сайт Полтавской ОВА .
- В главном меню выберите раздел «Помощь ВПЛ».
- Далее откройте подкатегорию «Доступное жилье».
- Перейдите к пункту «Перечень мест временного проживания внутри перемещенных лиц» и нажмите ссылку «Информация о свободных местах МТП».
- Ознакомьтесь с таблицей или загрузите файл с обновленными данными.
В этом списке содержится информация об имеющихся комнатах или койко-местах как в городе Полтава, так и в других населенных пунктах области. Кроме того, указаны номера телефонов для уточнения наличия мест в конкретных локациях.
Этот ресурс пригодится переселенцам, которые ищут временное убежище в безопасной и обустроенной среде.
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