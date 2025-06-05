Полтавская областная военная администрация обновила перечень свободных мест в заведениях и рассказала, как ВПЛ получить бесплатное жилье в Полтавской области.

Для украинских переселенцев важно знать, как ВПЛ получить бесплатное жилье в Полтавской области, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что понятно.

Некоторые общины создали комфортные условия для проживания переселенцев — здесь чистый воздух, живописная природа и обеспечены базовые бытовые нужды.

Областная военная администрация обновила перечень свободных мест в заведениях временного проживания для внутренне перемещенных лиц и рассказала, как ВПЛ получить бесплатное жилье в Полтавской области.

Получить актуальную информацию можно прямо на официальном сайте администрации, выполнив несколько простых шагов:

Перейдите на сайт Полтавской ОВА .

В главном меню выберите раздел «Помощь ВПЛ».

Далее откройте подкатегорию «Доступное жилье».

Перейдите к пункту «Перечень мест временного проживания внутри перемещенных лиц» и нажмите ссылку «Информация о свободных местах МТП».

Ознакомьтесь с таблицей или загрузите файл с обновленными данными.

В этом списке содержится информация об имеющихся комнатах или койко-местах как в городе Полтава, так и в других населенных пунктах области. Кроме того, указаны номера телефонов для уточнения наличия мест в конкретных локациях.

Этот ресурс пригодится переселенцам, которые ищут временное убежище в безопасной и обустроенной среде.

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