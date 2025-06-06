Клубника и черешня уже есть на прилавках, но купить их себе позволяет далеко не каждый из-за общего подорожания продуктов в Полтавской области.

Подорожание продуктов в Полтавской области серьезно сказывается на кошельках местных жителей, сообщает Politeka.

Месные рынки встречают сезон с клубникой за 160–250 гривен за килограмм, а черешня уже стоит все 500. Такую стоимость специалисты объясняют просто. Подорожание продуктов в Полтавской области напрямую связано с неурожаем.

Весенние заморозки нанесли сильный удар по ягодным культурам еще до цветения. По словам Марины Иванниковой, возглавляющей кафедру маркетинга в университете экономики и торговли, на ценники повлияли не только климатические условия. Важную роль играет сезонность, потери урожая и сложная логистика.

А еще не стоит забывать о последствиях войны и оккупации аграрных регионов. Все это вылилось во всеобщее подорожание продуктов в Полтавской области.

Продавщица Людмила Романова с рынка говорит, что ее ягода из Драбиновки, сорт Румба. Люди покупают немного, часто по 300 граммов или пол килограмма. Бюджеты ограничены, поэтому спрос на клубнику не велик. Черешню берут реже, ведь за такую ​​цену она стала почти деликатесом.

Ситуация осложняется еще и тем, что поставки из-за границы тоже не спасают. Заморозки затронули не только Украину. Фермеры из Италии и Чили также сообщают о потерях. Специалисты предполагают, что ситуация несколько изменится в июне. Когда появится грунтовая ягода, цены на клубнику могут снизиться до 100 грн.

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