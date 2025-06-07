Благодійна організація "Карітас Запоріжжя" повідомила про актуальні зміни в програмах гуманітарноъ допомоги для пенсіонерів у Запорізькій області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області надається благодіною організацією Карітас, проте фонд оновив важливі дані для українців, повідомляє Politeka.net.

Благодійна організація "Карітас Запоріжжя" повідомила про актуальні зміни в програмах допомоги. Інформація оприлюднена в офіційному телеграм-каналі фонду.

Екстрена грошова допомога

Наразі програма тимчасово призупинена для:

внутрішньо переміщених осіб, які прибули протягом останніх 30 днів;

мешканців прифронтової зони (до 15 км від лінії фронту);

місцевих жителів, чиє житло було раптово пошкоджене.

Продуктові та гігієнічні набори

Запис проводиться через телеграм-канал організації.

Психологічна підтримка

Безкоштовні консультації для дорослих. Запис — через телеграм-бот.

Соціальний догляд удома

Доступний для самотніх людей похилого віку, які мають критичну потребу в допомозі. Програма охоплює як місцевих жителів, так і ВПО.

Простір підтримки родин

Проводяться освітні, спортивні, навчальні та дозвіллєві заходи. Адреса: просп. Металургів, 1Б. Деталі — у телеграм-каналі.

Підтримка надається вразливим категоріям населення:

особам з інвалідністю I–II групи;

самотнім людям віком від 60 років;

багатодітним родинам (від трьох дітей);

одиноким батькам або опікунам;

вагітним жінкам і матерям із немовлятами до 2 років;

людям із тяжкими хворобами.

Адреси офісів "Карітас Запоріжжя", де надається гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області:

вул. Семафорна, 8

вул. Фінальна, 1-Б

вул. Фанатська, 17

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Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.

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