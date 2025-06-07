Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області надається благодіною організацією Карітас, проте фонд оновив важливі дані для українців, повідомляє Politeka.net.
Благодійна організація "Карітас Запоріжжя" повідомила про актуальні зміни в програмах допомоги. Інформація оприлюднена в офіційному телеграм-каналі фонду.
Екстрена грошова допомога
Наразі програма тимчасово призупинена для:
- внутрішньо переміщених осіб, які прибули протягом останніх 30 днів;
- мешканців прифронтової зони (до 15 км від лінії фронту);
- місцевих жителів, чиє житло було раптово пошкоджене.
Продуктові та гігієнічні набори
Запис проводиться через телеграм-канал організації.
Психологічна підтримка
Безкоштовні консультації для дорослих. Запис — через телеграм-бот.
Соціальний догляд удома
Доступний для самотніх людей похилого віку, які мають критичну потребу в допомозі. Програма охоплює як місцевих жителів, так і ВПО.
Простір підтримки родин
Проводяться освітні, спортивні, навчальні та дозвіллєві заходи. Адреса: просп. Металургів, 1Б. Деталі — у телеграм-каналі.
Підтримка надається вразливим категоріям населення:
- особам з інвалідністю I–II групи;
- самотнім людям віком від 60 років;
- багатодітним родинам (від трьох дітей);
- одиноким батькам або опікунам;
- вагітним жінкам і матерям із немовлятами до 2 років;
- людям із тяжкими хворобами.
Адреси офісів "Карітас Запоріжжя", де надається гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області:
- вул. Семафорна, 8
- вул. Фінальна, 1-Б
- вул. Фанатська, 17
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Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.
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