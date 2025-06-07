Благотворительная организация "Каритас Запорожья" сообщила об актуальных изменениях в программах гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области предоставляется благотворительной организацией Каритас, однако фонд обновил важные данные для украинцев, сообщает Politeka.net.

Благотворительная организация "Каритас Запорожья" сообщила об актуальных изменениях в программах поддержки. Информация обнародована в официальном телеграмм-канале фонда.

Экстренная денежная выплата

В настоящее время программа временно приостановлена ​​для:

внутренне перемещенных лиц, прибывших за последние 30 дней;

жителей прифронтовой зоны (до 15 км от линии фронта);

местных жителей, чье жилье было внезапно повреждено.

Продуктовые и гигиенические наборы

Запись производится через телеграмм-канал организации.

Психологическая поддержка

Бесплатные консультации для взрослых. Запись – через телеграмм-бот.

Социальный уход на дому

Доступный для одиноких пожилых людей, которые имеют критическую потребность в помощи. Программа охватывает как местных жителей, так и ВПЛ.

Пространство поддержки семей

Проводятся образовательные, спортивные, обучающие и досуговые мероприятия. Адрес: просп. Металлургов, 1Б. Детали - в телеграмм-канале.

Поддержка оказывается уязвимым категориям населения:

лицам с инвалидностью I-II группы;

одиноким людям в возрасте от 60 лет;

многодетным семьям (от троих детей);

одиноким родителям или опекунам;

беременным женщинам и матерям с младенцами до 2 лет;

людям с тяжелыми болезнями.

Адреса офисов "Каритас Запорожье", где предоставляется гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области:

ул. Семафорная, 8

ул. Финальная, 1-Б

ул. Фанатская, 17

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