Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области предоставляется благотворительной организацией Каритас, однако фонд обновил важные данные для украинцев, сообщает Politeka.net.
Благотворительная организация "Каритас Запорожья" сообщила об актуальных изменениях в программах поддержки. Информация обнародована в официальном телеграмм-канале фонда.
Экстренная денежная выплата
В настоящее время программа временно приостановлена для:
- внутренне перемещенных лиц, прибывших за последние 30 дней;
- жителей прифронтовой зоны (до 15 км от линии фронта);
- местных жителей, чье жилье было внезапно повреждено.
Продуктовые и гигиенические наборы
Запись производится через телеграмм-канал организации.
Психологическая поддержка
Бесплатные консультации для взрослых. Запись – через телеграмм-бот.
Социальный уход на дому
Доступный для одиноких пожилых людей, которые имеют критическую потребность в помощи. Программа охватывает как местных жителей, так и ВПЛ.
Пространство поддержки семей
Проводятся образовательные, спортивные, обучающие и досуговые мероприятия. Адрес: просп. Металлургов, 1Б. Детали - в телеграмм-канале.
Поддержка оказывается уязвимым категориям населения:
- лицам с инвалидностью I-II группы;
- одиноким людям в возрасте от 60 лет;
- многодетным семьям (от троих детей);
- одиноким родителям или опекунам;
- беременным женщинам и матерям с младенцами до 2 лет;
- людям с тяжелыми болезнями.
Адреса офисов "Каритас Запорожье", где предоставляется гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области:
- ул. Семафорная, 8
- ул. Финальная, 1-Б
- ул. Фанатская, 17
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