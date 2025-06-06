Ціни на ягоди цього сезону дивують не в найприємніший бік, адже подорожчання продуктів у Запорізькій області б'є по кишені.

Подорожчання продуктів у Запорізькій області стало відчутним вже у травні і, схоже, чекати здешевлення деяких позицій найближчим часом марно, повідрмляє Politeka.

Як пояснює аналітик плодоовочевого ринку Олександр Хорєв, цьогорічна полуниця для багатьох стала майже делікатесом. На ринках міста ціни коливаються від 170 до 250 гривень за кілограм.

Таке подорожчання продуктів у Запорізькій області спричинили весняні заморозки, які суттєво вдарили по врожайності, а також не менш значимою є й висока собівартість вирощування ягід.

Один із фермерів, як пише Суспільне, привозить полуницю з Приморського, це всього за десять кілометрів від фронту. Під обстрілами, під дронами. Каже, що не має вибору, адже треба якось жити і працювати. Цьогоріч врожаю втричі менше, витрати на логістику зросли, тож за кілограм він просить 200 грн.

І це ще не найвища ціна. На прилавках також є ягода з Нікополя, з прифронтової Дніпропетровщини. Продавчиня Наталія зітхає: минулого року привозили по 30 ящиків, тепер — по п’ять. Бо дорого і багато що просто вимерзло.

Разом із ягодою піднялася вартість і на звичне продовольство. Подорожчання продуктів у Запорізькій області зафіксували ще у минулому місяці: фрукти, овочі, крупи, соки та навіть фарш додали у ціні.

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