Цены на ягоды этого сезона удивляют не в самую приятную сторону, ведь подорожание продуктов в Запорожской области бьет по карману.

Подорожание продуктов в Запорожской области стало ощутимым уже в мае и, похоже, ожидать удешевления некоторых позиций в ближайшее время бесполезно, сообщает Politeka.

Как объясняет аналитик плодоовощного рынка Александр Хорев, клубника этого года для многих стала почти деликатесом. На рынках города цены колеблются от 170 до 250 гривен за кг.

Такое подорожание продуктов в Запорожской области привели к весенним заморозкам, которые существенно ударили по урожайности, а также не менее значима и высокая себестоимость выращивания ягод.

Один из фермеров, как пишет Общественное, привозит клубнику из Приморского, это всего в десяти километрах от фронта. Под обстрелами, под дронами. Говорит, что нет выбора, ведь надо как-то жить и работать. В этом году урожая втрое меньше, затраты на логистику выросли, поэтому за килограмм он просит 200 грн.

И это еще не самая высокая цена. На прилавках также ягоды из Никополя, с прифронтовой Днепропетровщины. Продавщица Наталья вздыхает: в прошлом году привозили по 30 ящиков, теперь по пять. Потому что дорого и многое просто вымерзло.

Вместе с ягодой поднялась стоимость и на привычную продовольствие. Подорожание продуктов в Запорожской области зафиксировали еще в прошлом месяце: фрукты, овощи, крупы, соки и даже фарш прибавили в цене.

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