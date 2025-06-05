Можна отримати гуманітарну допомоги для пенсіонерів у Полтавській області, звернувшись в декілька благодійних хабів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області роздається декількома благодійними хабами, створеними для допомоги нужденним, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали для вас важливу інформацію та з'ясували, де можна отримати підтримку. Діють кілька пунктів гумдопомоги, де можна отримати речі першої потреби.

Обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського (вул. Небесної Сотні, 17) надає підтримку щоденно, без вихідних, з 9:00 до 18:00. Тут видають одяг, взуття, дитяче харчування та засоби гігієни.

Штаб працює також у приміщенні Центру культури та дозвілля Полтавської міської територіальної громади (майдан Незалежності, 5). У будні, з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 16:00, тут можна отримати гуманітарну допомоги для пенсіонерів у Полтавській області, а також для всіх нужденних: одяг, взуття, молочні суміші, дитяче харчування та гігієнічні засоби.

Варто також зазначити, що внутрішньо переміщені особи, які зареєструвалися в управлінні соцзахисту Київського району (вулиця Степана Халтуріна, 13), можуть отримати продуктовий набір в Обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді (вул. Соборності, 67).

Особи, зареєстровані як ВПО в управлінні соцзахисту Шевченківського району (вулиця Івана Мазепи, 30), отримують допомогу за адресою: вул. Грушевського, 2а — у Полтавському коледжі нафти і газу.

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