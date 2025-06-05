Можно получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Полтавской области, обратившись в несколько благотворительных хабов.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области раздается несколькими благотворительными хабами, созданными для нуждающихся, сообщает Politeka.net.

Мы собрали для вас важную информацию и выяснили, где можно получить поддержку. Действует несколько пунктов гумпомощи, где можно получить вещи первой необходимости.

Областная универсальная научная библиотека имени И. П. Котляревского (ул. Небесной Сотни, 17) оказывает поддержку ежедневно, без выходных, с 9:00 до 18:00. Здесь выдают одежду, обувь, детское питание и средства гигиены.

Штаб работает также в помещении Центра культуры и досуга городской территориальной громады (майдан Незалежности, 5). В будни, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00 здесь можно получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Полтавской области, а также для всех нуждающихся: одежда, обувь, молочные смеси, детское питание и гигиенические средства.

Следует также отметить, что внутренне перемещенные лица, зарегистрировавшиеся в управлении соцзащиты Киевского района (улица Степана Халтурина, 13) могут получить продуктовый набор в Областном центре эстетического воспитания учащейся молодежи (ул. Соборности, 67).

Лица, зарегистрированные как ВПЛ в управлении соцзащиты Шевченковского района (улица Ивана Мазепы, 30), получают помощь по адресу: ул. Грушевского, 2а – в Полтавском колледже нефти и газа.

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