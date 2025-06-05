Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів надаються за встановленим графіком.

Безкоштовні продукти для ВПО в Україні надають благодійні організації та фонди, проте роздача їжі відбувається не кожного дня, повідомляє Politeka.net.

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Запоріжжя

Їжа надається у вигляді готових обідів, що роздають за встановленим графіком. Команда волонтерів продовжує роздавати гарячі обіди всім, хто потребує підтримки. Страви не лише поживні, а й дійсно смачні. Окрім основної страви, пригощають узваром і солодощами для дітей і дорослих.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі роздаються щовівторка в Осипенківському районі за адресою: вулиця Хакаська, 1 (біля магазину «Чорне АТБ»).

Суми та область

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів роздають в межах гуманітарного проєкту "Foodtruck - їжа без кордонів".

Гуманітарна ініціатива «Foodtruck – їжа без кордонів» — це мобільна кухня на базі вантажівки, що діє у прифронтових, прикордонних та постраждалих від бойових дій чи стихійних лих районах. Її головна мета — забезпечення гарячим харчуванням людей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

У Сумах проєкт працює щодня в парку «Казка» з 13:00 до 16:00. Тут кожен охочий може отримати гарячий обід — на вибір: з'їсти на місці або взяти із собою. Ініціативу реалізує команда кухарів і волонтерів, які щоденно готують страви, щоб підтримати найбільш вразливих жителів міста.

Харків

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів тут можна отримати, звернувшись до благодійного фонду "Руки милості". Організація працює з метою підтримки соціально вразливих категорій населення — зокрема дітей з інвалідністю, осіб із хронічними захворюваннями, а також постраждалих від збройного конфлікту.

Основні напрямки діяльності:

Медична програма: Забезпечення пацієнтів необхідними ліками, включно з рідкісними та дефіцитними препаратами, а також спеціалізованим лікувальним харчуванням.

Забезпечення пацієнтів необхідними ліками, включно з рідкісними та дефіцитними препаратами, а також спеціалізованим лікувальним харчуванням. Гуманітарна підтримка: Розповсюдження безкоштовних медикаментів і продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб і пенсіонерів у Харкові та інших регіонах України.

Розповсюдження безкоштовних медикаментів і продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб і пенсіонерів у Харкові та інших регіонах України. Допомога дітям: Організація проводить розвивальні заходи та забезпечує підтримку дітей у денних центрах.

Організація проводить розвивальні заходи та забезпечує підтримку дітей у денних центрах. Інші ініціативи: Допомога людям з інвалідністю та реалізація соціальних і благодійних програм, спрямованих на покращення якості життя найбільш уразливих верств населення.

Інформацію про найближчі роздачі допомоги та актуальні програми можна знайти на офіційному сайті організації.

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