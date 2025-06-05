Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров предоставляются по установленному графику.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Украине предоставляют благотворительные организации и фонды, однако раздача пищи происходит не каждый день, сообщает Politeka.net.

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Запорожье

Еда предоставляется в виде готовых обедов, раздающих по установленному графику. Команда волонтеров продолжает раздавать горячие обеды всем нуждающимся в поддержке. Блюда не только питательны, но действительно вкусны. Кроме основного блюда, угощают компотом и сладостями для детей и взрослых.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье раздаются каждый вторник в Осипенковском районе по адресу: улица Хакасская, 1 (возле магазина «Черное АТБ»).

Сумы и область

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров раздают в рамках гуманитарного проекта "Foodtruck - еда без границ".

Гуманитарная инициатива «Foodtruck – еда без границ» — это мобильная кухня на базе грузовика, действующая в прифронтовых, пограничных и пострадавших от боевых действий или стихийных районах. Ее главная цель — обеспечение горячим питанием людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны войны.

В Сумах проект работает ежедневно в парке «Сказка» с 13:00 до 16:00. Здесь каждый желающий может получить горячий обед — по выбору: съесть на месте или взять с собой. Инициативу реализует команда поваров и волонтеров, ежедневно готовящих блюда, чтобы поддержать самых уязвимых жителей города.

Харьков

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров здесь можно получить, обратившись в благотворительный фонд "Руки милости". Организация работает с целью поддержки социально уязвимых категорий населения — в частности, детей с инвалидностью, лиц с хроническими заболеваниями, а также пострадавших от вооруженного конфликта.

Основные направления деятельности:

Медицинская программа: Обеспечение пациентов необходимыми лекарствами, включая редкие и дефицитные препараты, а также специализированное лечебное питание.

Обеспечение пациентов необходимыми лекарствами, включая редкие и дефицитные препараты, а также специализированное лечебное питание. Гуманитарная поддержка: Распространение бесплатных медикаментов и продуктовых наборов для внутриперемещенных лиц и пенсионеров в Харькове и других регионах Украины.

Распространение бесплатных медикаментов и продуктовых наборов для внутриперемещенных лиц и пенсионеров в Харькове и других регионах Украины. Помощь детям Организация проводит развивающие мероприятия и обеспечивает поддержку детей в дневных центрах.

Организация проводит развивающие мероприятия и обеспечивает поддержку детей в дневных центрах. Другие инициативы: Помощь людям с инвалидностью и реализация социальных и благотворительных программ, направленных на улучшение качества жизни наиболее уязвимых слоев населения.

Информацию о ближайших раздачах помощи и актуальных программах можно найти на официальном сайте организации.

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