Влітку 2025 року пасажири отримають більше можливостей для подорожей Україною, адже з'явився новий графік поїздів з Києва.

Новий графік поїздів з Києва вже включає оновлені дати на популярні напрямки, серед яких Ужгород і Трускавець, повідомляє Politeka.

"Укрзалізниця" реагує на сезон відпусток і зростання попиту, тож збільшує кількість рейсів. Як зазначили в компанії, №284/283 із Ужгорода до столиці продовжить курсувати до 26 червня.

Попередньо планувалося, що останній рейс вирушить ще 2 числа, однак через зростання пасажиропотоку та початок літнього сезону створили новий грфік поїздів з Києва. Згідно з ним, з Ужгорода пасажирський склад вирушатиме 11, 13, 15, 19, 21 та 25 червня о 23 годині 14 хвилин.

Прибуття до столиці очікується наступного дня об 11 годині 12 хвилин. У зворотному напрямку любителі подорожувати вирушатимуть 12, 14, 16, 20, 22 та 26 числа. Прибуття до кінцевої буде о 5:20 ранку.

Ціни на квитки залежать від класу вагона. Наприклад, у плацкарті вартість складає трохи більше 360 гривень. У купе це вже понад 600, а люкс обійдеться приблизно у 1500. Придбати квитки можна через застосунок "Укрзалізниці", на офіційному сайті або у звичайних залізничних касах.

Разом з тим, новий графік поїздів з Києва передбачає, що в перший місяць літа запускається додатковий рейс на напрямок до Трускавця. №159/160 курсуватиме обома напрямками кілька разів протягом місяця. Відправлення зі столиці о 10:16 з прибуттям до Трускавця о 19:37.

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