Летом 2025 года пассажиры получат больше возможностей для путешествий по Украине, ведь появился новый график поездов из Киева.

Новый график поездов из Киева уже включает в себя обновленные даты на популярные направления, среди которых Ужгород и Трускавец, сообщает Politeka.

"Укрзализныця" реагирует на сезон отпусков и рост спроса и увеличивает количество рейсов. Как отметили в компании, №284/283 из Ужгорода в столицу продолжит курсировать до 26 июня.

Предварительно планировалось, что последний рейс отправится еще 2 числа, однако из-за роста пассажиропотока и начала летнего сезона создали новый график поездов из Киева. Согласно ему, из Ужгорода пассажирский состав будет отправляться 11, 13, 15, 19, 21 и 25 июня в 23 часа 14 минут.

Прибытие в столицу ожидается на следующий день в 11 часов 12 минут. В обратном направлении любители путешествовать будут отправляться 12, 14, 16, 20, 22 и 26 числа. Прибытие к конечной будет в 5:20 утра.

Цены на билеты зависят от класса вагона. К примеру, в плацкарте стоимость составляет чуть более 360 гривен. В купе это уже более 600, а люкс обойдется примерно в 1500. Купить билеты можно через приложение "Укрзализныци", на официальном сайте или в обычных железнодорожных кассах.

Вместе с тем новый график поездов из Киева предусматривает, что в первый месяц лета запускается дополнительный рейс на направление в Трускавец. №159/160 будет курсировать по двум направлениям несколько раз в течение месяца. Отправление из столицы в 10:16 с прибытием в Трускавец в 19:37.

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