Місцевих мешканців та гостей міста попередили про обмеження руху в Чернівцях, тому розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху в Чернівцях стосуватимуться кількох вулиць, в тому числі й у центрі, повідомляє Politeka.

Як інформують у міськраді, причина обмеження руху в чернівцях полягає в тому, що місто взялося за оновлення пішохідних переходів, а також капітальний ремонт дорожнього покриття. Це має зробити пересування облцентром комфортнішим і безпечнішим.

З 9 червня розпочнуться роботи з облаштування підвищених пішохідних переходів. Через це проїзд транспорту на вулицях Лисенка і Шиллера буде тимчасово перекрито. Обмеження руху в Чернівцях діятиме до 20 числа включно.

Ділянки, що закриють для проїзду, пролягають від Лесі Українки до Гете. Саме на цій території встановлюватимуть нові елементи безпеки для пішоходів, що в перспективі має зменшити кількість аварій і зробити перехрестя менш небезпечними для перехожих.

Ще один масштабний проєкт стартував трохи раніше і триватиме до кінця літа. Йдеться про вулицю Небесної Сотні, а саме про ділянку від будинку №6 до перетину з Костянтина Товстюка. Проїзд тут повністю закрито з 19 травня і залишатиметься таким аж до 29 серпня. Причина — капітальний ремонт дорожнього покриття.

Роботи передбачають зняття старого асфальту, оновлення тротуарів, встановлення нових бордюрів, облаштування зливової системи і навіть висадку нових зелених зон.

За даними міської ради, все це виконує підрядна організація Техно-Буд Центр. Загальна вартість проєкту перевищує шість мільйонів гривень.

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