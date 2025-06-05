Ограничения движения в Черновцах будут касаться нескольких улиц, в том числе в центре, сообщает Politeka.

Как информируют в горсовете, причина ограничения движения в черновцах заключается в том, что город взялся за обновление пешеходных переходов, а также капитальный ремонт дорожного покрытия. Это должно сделать передвижение по облцентру более комфортным и безопасным.

С 9 июня начнутся работы по обустройству повышенных пешеходных переходов. Поэтому проезд транспорта на улицах Лысенко и Шиллера будет временно перекрыт. Ограничение движения в Черновцах будет действовать до 20 числа включительно.

Участки, которые закроют для проезда, пролегают от Леси Украинки до Гете. Именно на этой территории будут устанавливаться новые элементы безопасности для пешеходов, что в перспективе должно уменьшить количество аварий и сделать перекресток менее опасным для прохожих.

Еще один масштабный проект стартовал чуть раньше и продлится до конца лета. Речь идет об улице Небесной Сотни, а именно об участке от дома №6 до пересечения из Константина Товстюка. Проезд здесь полностью закрыт с 19 мая и будет оставаться таким до 29 августа. Причина – капитальный ремонт дорожного покрытия.

Работы предполагают снятие старого асфальта, обновление тротуаров, установку новых бордюров, обустройство ливневой системы и даже высадку новых зеленых зон.

По данным городского совета, все это выполняет подрядная организация "Техно-Строй Центр". Общая стоимость проекта превышает шесть миллионов гривен.

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