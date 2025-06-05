Ограничения движения в Черновцах будут касаться нескольких улиц, в том числе в центре, сообщает Politeka.

Как информируют в горсовете, причина ограничения движения в черновцах заключается в том, что город взялся за обновление пешеходных переходов, а также капитальный ремонт дорожного покрытия. Это должно сделать передвижение по облцентру более комфортным и безопасным.

С 9 июня начнутся работы по обустройству повышенных пешеходных переходов. Поэтому проезд транспорта на улицах Лысенко и Шиллера будет временно перекрыт. Ограничение движения в Черновцах будет действовать до 20 числа включительно.

автомобиль

Участки, которые закроют для проезда, пролегают от Леси Украинки до Гете. Именно на этой территории будут устанавливаться новые элементы безопасности для пешеходов, что в перспективе должно уменьшить количество аварий и сделать перекресток менее опасным для прохожих.

Еще один масштабный проект стартовал чуть раньше и продлится до конца лета. Речь идет об улице Небесной Сотни, а именно об участке от дома №6 до пересечения из Константина Товстюка. Проезд здесь полностью закрыт с 19 мая и будет оставаться таким до 29 августа. Причина – капитальный ремонт дорожного покрытия.

Работы предполагают снятие старого асфальта, обновление тротуаров, установку новых бордюров, обустройство ливневой системы и даже высадку новых зеленых зон.

По данным городского совета, все это выполняет подрядная организация "Техно-Строй Центр". Общая стоимость проекта превышает шесть миллионов гривен.

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