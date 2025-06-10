Гуманітарна допомога для пенсіонерів реалізується декількома фондами та організаціями.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Україні можу бути отриманою у великих містах, проте потрібно дотриматись певних умов, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали важливу інформацію для тих, кому необхідна підтримка.

Дніпро та область

Гуманітарна допомога для пенсіонерів реалізується Польською Гуманітарною Акцією в рамках "Програми гуманітарної допомоги та відновлення".

Метою цієї ініціативи є поліпшення якості життя людей літнього віку, зміцнення їхнього емоційного стану та надання підтримки у задоволенні базових щоденних потреб.

У межах програми гуманітарної допомоги пенсіонерам у Дніпропетровській області передбачено:

Індивідуальні та групові сесії, спрямовані на емоційну стабілізацію та психологічне відновлення;

Патронажну допомогу немедичного характеру — підтримку у повсякденному житті;

Тематичні зустрічі, заняття за інтересами та організацію дозвілля;

Освітні заходи, присвячені збереженню психічного здоров’я;

Особисті консультації з фаховими психологами.

Київ

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у столиці надається штабом Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

Цей гуманітарний штаб є центральною ланкою у наданні допомоги мешканцям регіону в період кризи. Особливу увагу команда штабу приділяє пенсіонерам, які потребують підтримки, зокрема тим, хто відповідає визначеним критеріям. Пріоритетними категоріями залишаються внутрішньо переміщені особи (ВПО), родини, що їх прихистили, а також волонтери та активісти громадських організацій.

У межах своєї діяльності штаб виконує кілька важливих функцій:

Забезпечує ВПО та місцевих жителів продуктовими наборами, дитячим харчуванням, засобами гігієни й товарами першої необхідності.

Підтримує волонтерські ініціативи та громадські об’єднання, надаючи їм необхідні ресурси для допомоги тим, хто опинився в скрутному становищі.

Організовує та координує евакуацію цивільного населення з прифронтових або небезпечних районів, коли ситуація вимагає негайного реагування.

Харків

Підтримка надається організацією Карітас у рамках проєкту S.U.P.E.R.

Цей проєкт спрямований на надання гуманітарної допомоги людям літнього віку, пенсіонерам, які залишилися без підтримки, а також особам з інвалідністю, які постраждали внаслідок бойових дій у Харкові та Харківській області.

У рамках ініціативи передбачено широкий спектр підтримки, зокрема:

Індивідуальні консультації з психологами для покращення емоційного стану;

Послуги з догляду на дому та консультації з питань догляду;

Телемедичне обслуговування, у тому числі виїзди мобільної медичної бригади (три консультації протягом усього періоду проєкту);

Забезпечення гігієнічними засобами;

Продуктові набори (три рази впродовж реалізації проєкту);

Тимчасове надання реабілітаційного обладнання для користування вдома;

Участь у програмі Cash for Care — фінансова підтримка доглядальників;

Навчання громадських опікунів базовим навичкам догляду та реабілітації людей з інвалідністю.

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