Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Україні можу бути отриманою у великих містах, проте потрібно дотриматись певних умов, повідомляє Politeka.net.
Ми зібрали важливу інформацію для тих, кому необхідна підтримка.
Дніпро та область
Гуманітарна допомога для пенсіонерів реалізується Польською Гуманітарною Акцією в рамках "Програми гуманітарної допомоги та відновлення".
Метою цієї ініціативи є поліпшення якості життя людей літнього віку, зміцнення їхнього емоційного стану та надання підтримки у задоволенні базових щоденних потреб.
У межах програми гуманітарної допомоги пенсіонерам у Дніпропетровській області передбачено:
- Індивідуальні та групові сесії, спрямовані на емоційну стабілізацію та психологічне відновлення;
- Патронажну допомогу немедичного характеру — підтримку у повсякденному житті;
- Тематичні зустрічі, заняття за інтересами та організацію дозвілля;
- Освітні заходи, присвячені збереженню психічного здоров’я;
- Особисті консультації з фаховими психологами.
Київ
Гуманітарна допомога для пенсіонерів у столиці надається штабом Київської обласної військової адміністрації (ОВА).
Цей гуманітарний штаб є центральною ланкою у наданні допомоги мешканцям регіону в період кризи. Особливу увагу команда штабу приділяє пенсіонерам, які потребують підтримки, зокрема тим, хто відповідає визначеним критеріям. Пріоритетними категоріями залишаються внутрішньо переміщені особи (ВПО), родини, що їх прихистили, а також волонтери та активісти громадських організацій.
У межах своєї діяльності штаб виконує кілька важливих функцій:
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Забезпечує ВПО та місцевих жителів продуктовими наборами, дитячим харчуванням, засобами гігієни й товарами першої необхідності.
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Підтримує волонтерські ініціативи та громадські об’єднання, надаючи їм необхідні ресурси для допомоги тим, хто опинився в скрутному становищі.
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Організовує та координує евакуацію цивільного населення з прифронтових або небезпечних районів, коли ситуація вимагає негайного реагування.
Харків
Підтримка надається організацією Карітас у рамках проєкту S.U.P.E.R.
Цей проєкт спрямований на надання гуманітарної допомоги людям літнього віку, пенсіонерам, які залишилися без підтримки, а також особам з інвалідністю, які постраждали внаслідок бойових дій у Харкові та Харківській області.
У рамках ініціативи передбачено широкий спектр підтримки, зокрема:
- Індивідуальні консультації з психологами для покращення емоційного стану;
- Послуги з догляду на дому та консультації з питань догляду;
- Телемедичне обслуговування, у тому числі виїзди мобільної медичної бригади (три консультації протягом усього періоду проєкту);
- Забезпечення гігієнічними засобами;
- Продуктові набори (три рази впродовж реалізації проєкту);
- Тимчасове надання реабілітаційного обладнання для користування вдома;
- Участь у програмі Cash for Care — фінансова підтримка доглядальників;
- Навчання громадських опікунів базовим навичкам догляду та реабілітації людей з інвалідністю.
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