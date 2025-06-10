Гуманитарная помощь для пенсионеров в Украине может быть получена в больших городах, однако нужно соблюсти определенные условия, сообщает Politeka.net.
Мы собрали важную информацию для тех, кому необходима поддержка.
Днепр и область
Гуманитарная помощь для пенсионеров реализуется Польской Гуманитарной Акцией в рамках "Программы гуманитарной помощи и восстановления".
Целью этой инициативы является улучшение качества жизни пожилых людей, укрепление их эмоционального состояния и оказание поддержки в удовлетворении базовых ежедневных потребностей.
В рамках программы предусмотрено:
- индивидуальные и групповые сессии, направленные на эмоциональную стабилизацию и психологическое восстановление;
- Патронажная немедицинского характера - в повседневной жизни;
- Тематические встречи, занятия по интересам и организацию досуга;
- Образовательные мероприятия, посвященные сохранению психического здоровья;
- Личные консультации с профессиональными психологами.
Киев
Гуманитарная помощь пенсионерам в столице предоставляется штабом Киевской областной военной администрации (ОВА).
Этот гуманитарный штаб является центральным звеном в оказании содействия жителям региона в период кризиса. Особое внимание команда штаба уделяет пенсионерам, нуждающимся, в частности тем, кто отвечает определенным критериям. Приоритетными категориями остаются внутренне перемещенные лица (ВПЛ), приютившие их семьи, а также волонтеры и активисты общественных организаций.
В рамках своей деятельности штаб выполняет несколько важных функций:
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Обеспечивает ВПЛ и местных жителей продуктовыми наборами, детским питанием, средствами гигиены и товарами первой необходимости.
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Волонтерские инициативы и общественные объединения, предоставляя им необходимые ресурсы для помощи тем, кто оказался в бедственном положении.
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Организует и координирует эвакуацию гражданского населения из прифронтовых или опасных районов, когда ситуация требует немедленного реагирования.
Харьков
Поддержка предоставляется организацией Каритас в рамках проекта SUPER.
Этот проект направлен на оказание содействия людям пожилого возраста, оставшимся без поддержки пенсионерам, а также лицам с инвалидностью, пострадавшим в результате боевых действий в Харькове и Харьковской области.
В рамках инициативы предусмотрен широкий спектр, в частности:
- Индивидуальные консультации с психологами по улучшению эмоционального состояния;
- Услуги по уходу на дому и консультации по уходу;
- Телемедицинское обслуживание, в том числе выезд мобильной медицинской бригады (три консультации в течение всего периода проекта);
- Обеспечение гигиеническими средствами;
- Продуктовые наборы (три раза в течение реализации проекта);
- Временное предоставление реабилитационного оборудования для использования на дому;
- Участие в программе Cash for Care – финансовая поддержка надсмотрщиков;
- Обучение общественных опекунов базовым навыкам по уходу и реабилитации людей с инвалидностью.
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