Мешканців та гостей міста попередили про обмеження руху у Києві, адже тривають масштабні ремонтні роботи на ключових транспортних артеріях.

Обмеження руху в Києві стане частиною повсякденності для водіїв щонайменше до вересня, повідомляє Politeka.

Як інформує КК «Київавтодор», деякі ділянки будуть перекриті лише частково, але навіть такі зміни вже зараз впливають на трафік у місті.

На Кільцевій дорозі 6 червня дорожники вийдуть на ремонт. Йдеться про ділянку поблизу вулиці Янтарної, де працівники з КП «ШЕУ Святошинського району» виконуватимуть поточні роботи з оновлення покриття.

Повного обмеження руху в Києві не буде, проте об'їзди і знижена швидкість цілком очікувані. Водіїв попереджають заздалегідь, просять бути уважними і з розумінням поставитися до ситуації. Пояснюють це потребою підтримувати дороги в належному стані.

Ще більш довгостроковим стане обмеження руху в Києві на вулиці Єлизавети Чавдар. Починаючи з 24 травня і аж до 1 вересня, тут триватимуть роботи на ділянці між вулицями Бориса Гмирі та Софії Русової.

Цього разу мова йде не лише про асфальт. Комунальники мають оновити оглядові колодязі, зливоприймачі, провести укладання нового шару асфальту і відремонтувати тротуари.

На пішохідних переходах понизять бордюри та встановлять тактильні елементи, які допомагають орієнтуватися людям із порушенням зору. Все заплановане будуть робити поетапно, тож повного перекриття дороги не передбачено.

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