Жителей и гостей города предупредили об ограничении движения в Киеве, ведь ведутся масштабные ремонтные работы на ключевых транспортных артериях.

Ограничение движения в Киеве станет частью повседневности для водителей, по меньшей мере, до сентября, сообщает Politeka.

Как сообщает УК «Киевавтодор», некоторые участки будут перекрыты лишь частично, но даже такие изменения уже сейчас влияют на трафик в городе.

На Окружной дороге 6 июня дорожники выйдут на ремонт. Речь идет о участке близ улицы Янтарной, где работники из КП «ШЭУ Святошинского района» будут выполнять текущие работы по обновлению покрытия.

Полного ограничения движения в Киеве не будет, однако объезды и пониженная скорость вполне ожидаемы. Водителей предупреждают заранее, просят быть внимательными и с пониманием отнестись к ситуации. Объясняют это необходимостью поддерживать дороги в надлежащем состоянии.

Еще более долгосрочным станет ограничение движения в Киеве по улице Елизаветы Чавдар. Начиная с 24 мая и вплоть до 1 сентября здесь будут продолжаться работы на участке между улицами Бориса Гмыри и Софии Русовой.

На этот раз речь идет не только об асфальте. Коммунальщики должны обновить смотровые колодцы, ливнеприемники, провести укладку нового слоя асфальта и отремонтировать тротуары.

На пешеходных переходах снизят бордюры и установят тактильные элементы, помогающие ориентироваться людям с нарушением зрения. Все запланированное будут делать поэтапно, так что полного перекрытия дороги не предусмотрено.

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