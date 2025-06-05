Влада міста хотіла обмежити безкоштовний проїзд у Львові для літніх людей, які і так зводять кінці з кінцями, повідомляє Politeka.

Йдеться про рішення виконкому Львівської міськради, яким для людей пенсійного віку встановили ліміт — не більше 60 поїздок на місяць, за які можна не платити. А все, що понад цей ліміт, мали оплачувати самі пасажири.

Справу розглянув Восьмий апеляційний адміністративний суд і визнав дії міськради незаконними. Згідно з постановою Кабміну ще від 1993 року, усі особи старше 60 років мають повне право на безкоштовний проїзд у Львові в громадському транспорті.

Це має здійснюватись без жодних обмежень по кількості поїздок. Суд чітко зазначив, що постанови уряду мають вищу юридичну силу. І хоч місцева влада посилалася на відсутність фінансування з держбюджету, це не може бути підставою для порушення соціальних гарантій.

До слова, у рішенні в цій справі, судді посилаються на постанову №354, яка гарантує, що літні люди в Україні не повинні платити в транспорті загального користування, зокрема в міських автобусах, тролейбусах чи трамваях. Це ж саме стосується і приміських маршрутів. Винятком є лише таксі та метро.

Тож пенсіонери можуть зітхнути з полегшенням. Безкоштовний проїзд у Львові залишається чинним у повному обсязі, а жодних щомісячних лімітів не буде.

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