Ситуация с бесплатным проездом во Львове вызвала волну возмущения среди пожилых жителей города, так что рассказываем, что произошло.

Власти города хотели ограничить бесплатный проезд во Львове для пожилых людей, которые и так сводят концы с концами, сообщает Politeka.

Речь идет о решении исполкома Львовского горсовета, которым для людей пенсионного возраста установили лимит — не больше 60 поездок в месяц, за которые можно не платить. А все, что выше этого лимита, должны были оплачивать сами пассажиры.

Дело рассмотрел Восьмой апелляционный административный суд и признал действия горсовета незаконными. Согласно постановлению Кабмина еще с 1993 года, все лица старше 60 лет имеют полное право на бесплатный проезд во Львове в общественном транспорте.

Это должно осуществляться без ограничений по количеству поездок. Суд четко указал, что постановления правительства имеют высшую юридическую силу. И хотя местные власти ссылались на отсутствие финансирования из госбюджета, это не может быть основанием для нарушения социальных гарантий.

К слову, в решении по этому делу судьи ссылаются на постановление №354, которое гарантирует, что пожилые люди в Украине не должны платить в транспорте общего пользования, в частности, в городских автобусах, троллейбусах или трамваях. Это же касается и пригородных маршрутов. Исключением являются только такси и метро.

Так что пенсионеры могут вздохнуть с облегчением. Бесплатный проезд во Львове остается в полном объеме, а никаких ежемесячных лимитов не будет.

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