У Дрогобичі затвердили нову систему оплати проїзду у Львівській області, повідомляє Politeka.

27 травня на позачерговому засіданні виконавчого комітету Дрогобицької міської ради було прийнято рішення щодо запровадження Картки жителя громади та внесення змін до тарифів на перевезення пасажирів міським і приміським транспортом. Про це повідомила пресслужба міської ради.

Картка жителя діє з 1 червня на всій території громади і надаватиме право на безкоштовний квиток пільговим категоріям громадян.

Пенсіонери за віком зможуть здійснювати до 20 безкоштовних поїздок на місяць, пред’являючи пластикову картку або користуючись мобільним застосунком. Учні закладів загальної середньої освіти громади матимуть право на безоплатний проїзд до 19:30 за учнівським квитком протягом навчального року.

Картки жителя — частина оновленої системи оплати проїзду у Львівській області, спрямованої на покращення якості пасажирських перевезень і підтримку соціально незахищених верств населення. Видача карток вже триває у Дія Центрі Дрогобича.

Це рішення має зробити транспорт більш доступним і зручним для мешканців громади. Це крок до модернізації громадського транспорту та підвищення комфорту для всіх пасажирів регіону.

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