В Дрогобыче утвердили новую систему оплаты проезда во Львовской области, сообщает Politeka.

27 мая на внеочередном заседании исполнительного комитета Дрогобычского городского совета было принято решение о введении Карты жителя общины и внесении изменений в тарифы на перевозку пассажиров городским и пригородным транспортом. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Карта жителя действует с 1 июня на всей территории общины и будет предоставлять право на бесплатный билет льготным категориям граждан.

Пенсионеры по возрасту смогут совершать до 20 бесплатных поездок в месяц, предъявляя пластиковую карту или пользуясь мобильным приложением. Ученики заведений общего среднего образования общины будут иметь право на безвозмездный проезд до 19:30 по учащемуся билету в течение учебного года.

Карточки жителя – часть обновленной системы оплаты проезда во Львовской области, направленной на улучшение качества пассажирских перевозок и поддержку социально незащищенных слоев населения. Выдача карт уже идет в Действие Центре Дрогобыча.

Это решение должно сделать транспорт более доступным и удобным для жителей общины. Это шаг к модернизации общественного транспорта и повышению комфорта для всех пассажиров региона.

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