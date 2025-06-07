Допомога надається у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові, засобів гігієни та інших базових речей.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати у громадській організації, що працює в межах міста, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо подробиці.

Громадська організація «Їжа Харків’янам» надає гуманітарну допомогу мешканцям Харкова та переселенцям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Серед пріоритетів — підтримка найуразливіших категорій населення, які проживають саме в межах Харківської територіальної громади (організація не працює в області).

Допомога надається у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові, засобів гігієни та інших базових речей. Наразі допомога є одноразовою, про можливі зміни повідомляється на офіційних сторінках організації в соцмережах.

Як отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові:

Зареєструватися можна через Instagram чи сайт — активне посилання на форму реєстрації публікується в шапці профілю.

чи сайт — активне посилання на форму реєстрації публікується в шапці профілю. Інформація про відкриття реєстрації з’являється в сторіс Instagram та Telegram-каналі організації .

та . Обов’язкова умова: підписка на обидві сторінки — Instagram та Telegram.

— Instagram та Telegram. Видача наборів здійснюється в офісі організації .

Надсилання поштою не передбачено .

. Надсилання поштою . Отримати допомогу можна особисто або через близьку особу, але лише при наявності оригіналів документів.

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