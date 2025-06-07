Помощь предоставляется в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, средств гигиены и других базовых вещей.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить у общественной организации, работающей в черте города, сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробности.

Общественная организация «Еда Харьковчанам» оказывает гуманитарную помощь жителям Харькова и переселенцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Среди приоритетов - поддержка самых уязвимых категорий населения, проживающих именно в пределах Харьковской территориальной общины (организация не работает в области).

Помощь оказывается в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, средств гигиены и других базовых вещей. В настоящее время помощь является одноразовой, о возможных изменениях сообщается на официальных страницах организации в соцсетях.

Как получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове:

Зарегистрироваться можно через Instagram или сайт – активная ссылка на форму регистрации публикуется в шапке профиля.

или сайт – активная ссылка на форму регистрации публикуется в шапке профиля. Информация об открытии регистрации появляется в Instagram и Telegram-канале фонда .

и . Обязательно: подписка на обе страницы — Instagram и Telegram.

— Instagram и Telegram. Выдача наборов осуществляется в офисе фонда .

Отправка по почте не предусмотрена .

. Отправка по почте . Получить помощь можно лично или через близкое лицо, но только при наличии оригиналов документов.

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