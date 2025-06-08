Подорожчання вартості навчання у Львові ініційоване Міністерством освіти і науки України, повідомляє Politeka.

Як розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький в інтерв’ю ZN.UA, якщо раніше контракт коштував у середньому близько 38 тисяч гривень на рік, то вже незабаром цифра зросте до 50 тисяч.

Подорожчання вартості навчання у Львові викликане не лише інфляційними чинниками. Один з головних мотивів — бажання поліпшити умови для викладачів. Адже їхня зарплата, за словами чиновника, досі лишається невиправдано низькою.

Винницький зауважив, що про труднощі шкільних вчителів говорять часто, а от ситуація у вишах залишається майже в тіні. При цьому дохід викладача безпосередньо залежить від кількості студентів та суми, яку ті сплачують за контракт.

Подорожчання вартості навчання у Львові вже змушує богато родин замислитися, чи потягнуть вони нові розцінки. У МОН це розуміють. Тому планують ввести систему освітніх грантів, яка дозволить частково компенсувати витрати.

Такий механізм має працювати наступним чином: студент платить умовно 35 тисяч гривень, а ще 15 чи 16 тисяч покриватиме грантова підтримка. Інакше кажучи, контракт залишиться доступним хоча б для частини абітурієнтів.

Втім, навіть з урахуванням допомоги, такі змінистануть викликом для багатьох. Особливо для родин, які не можуть розраховувати на додаткові джерела доходу. Тому хтось відмовиться від омріяного фаху, а хтось переорієнтується на технічні спеціальності з більшими шансами на бюджет.

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